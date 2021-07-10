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Turizm bölgesinde su krizi! 11 gündür su kesintisi yaşanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2021 11:23
Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte, yabancı turist sayısında gözler görülür bir artış oldu. Ancak, turizm bölgesi Marmaris'in Selimiye Mahallesi’nde 11 gündür su kesintisi yaşanıyor. Hem tatilciler hem de mahalle sakinleri zor günler geçiriyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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