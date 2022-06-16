Tunceli'de iç ısıtan görüntü! Munzur Dağlarında dağ keçileriyle birlikte otlayan inek sürüsü kameraya yansıdı

Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur Dağlarında havaların ısınmasıyla birlikte doğa da iyice canlandı. Yayladaki taşların üzerinde tuz yalayan dağ keçileriyle ile otlayan inek sürüsü bir arada kameraya yansıdı.

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