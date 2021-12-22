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Trabzonsporlu futbolcular İzmir dönüşü horon ve kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı

İHA
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Giriş: 22.12.2021 16:11
Güncelleme:22.12.2021 16:12
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da, futbolcular İzmir dönüşü uçakta horon ve kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı. THY'ye ait özel uçakla İzmir'den Trabzon'a havalanan kafilede yer alan futbolcuların uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanırken, görüntülerde Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile Berat Özdemir'in horon oynadığı görüldü. Futbolcuların neşeli halleri görüntülere yansırken, Abdülkadir Parmak'ın da kolbastı oynadığı gözlendi.
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Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı
Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı
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