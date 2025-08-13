13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı

Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 12:07
Hatay'da Belen-İskenderun yolunda 11 Ağustos günü saat 15.40 sıralarında seyreden hafriyat kamyonunun kasasına tente çekmeyerek trafiğe çıktığı tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde üzerindeki yükü yola saçarak ilerlediği ve İskenderun'a giriş yasağının olduğu noktadan giriş yaptığı tespit edilen kamyona, çeşitli maddelerden toplam 4 bin 58TL cezai işlem uygulandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı
Yoldan geçen vatandaşlar için karpuz ekti
Yoldan geçen vatandaşlar için karpuz ekti
Alevlerin arasında kaldı ama yanmadı
Alevlerin arasında kaldı ama yanmadı
4 büyüklüğünde yeni deprem
4 büyüklüğünde yeni deprem
Osmaniye’de arasöz devrildi 1 işçi şehit oldu
Osmaniye’de arasöz devrildi 1 işçi şehit oldu
Miras kavgasında yeğenini darbeden dayı tutuklandı
Miras kavgasında yeğenini darbeden dayı tutuklandı
Türkiye nüfusu ne kadar oldu?
Türkiye nüfusu ne kadar oldu?
Gıda israfına karşı yeni proje!
Gıda israfına karşı yeni proje!
Kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi
Kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi
Spotify’da skandal!
Spotify'da skandal!
Üzüm bağlarına dadandılar
Üzüm bağlarına dadandılar
Yeşil sahada renkli buluşma
Yeşil sahada renkli buluşma
Mersin’de profesörün trajik ölümü!
Mersin’de profesörün trajik ölümü!
Daha Fazla Video Göster