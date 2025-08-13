Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı

Hatay'da Belen-İskenderun yolunda 11 Ağustos günü saat 15.40 sıralarında seyreden hafriyat kamyonunun kasasına tente çekmeyerek trafiğe çıktığı tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde üzerindeki yükü yola saçarak ilerlediği ve İskenderun'a giriş yasağının olduğu noktadan giriş yaptığı tespit edilen kamyona, çeşitli maddelerden toplam 4 bin 58TL cezai işlem uygulandı.

