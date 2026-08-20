Alparslan Kuytul'un 25 yıllık arkadaşı Mürsel Güler, müşteki sıfatıyla ifade verdiğini açıkladı.

Alparslan Kuytul'un 25 yıllık arkadaşı Mürsel Güler, sosyal medya hesabından müşteki sıfatıyla ifade verdiğini açıkladı. Güler, Kuytul'un kendisini "hain" ve "muhbir" olarak göstermeye çalıştığını öne sürdü. 1998 yılında Furkan Vakfı ile tanıştığını ve yaklaşık 25 yıl boyunca yapı içerisinde aktif görev yaptığını belirten Güler, yıllar içinde gördüğü yanlışları eleştirmesi nedeniyle Kuytul'un hedefi haline geldiğini iddia etti.