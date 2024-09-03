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Tokat’ta salkımda yetişen domatesler toplanıyor

Tokat’ta salkımda yetişen domatesler toplanıyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 15:52
Tokat'ın Pazar ilçesinde salkımda yetişen domatesler toplanıyor. Rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan üretici Fatih Yurttaş anlattı.
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