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Tokat’ta okulda bulunan 7 asırlık Kur'an-ı Kerim korumaya alınacak

A Haber
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Giriş: 02.12.2021 14:39
Tokat'ın Zile ilçesindeki bir okulun kütüphanesinde 700 yıllık olduğu tahmin edilen 2 Kur'an-ı Kerim bulundu. Mushaflar Vakıflar Müdürlüğüne teslim edilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali anlattı.
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