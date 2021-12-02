Tokat’ta okulda bulunan 7 asırlık Kur'an-ı Kerim korumaya alınacak

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir okulun kütüphanesinde 700 yıllık olduğu tahmin edilen 2 Kur'an-ı Kerim bulundu. Mushaflar Vakıflar Müdürlüğüne teslim edilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali anlattı.

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