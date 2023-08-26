26 Ağustos 2023, Cumartesi
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Tokat darbesiyle öldü! Kan donduran olay kameraya böyle yansıdı
İstanbul'da geçtiğimiz saatlerde kan donduran bir olay yaşandı. Halıcıoğlu'nda 19 yaşındaki bir genç barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti. O anlar kameraya böyle yansıdı...