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TMO fındık alımlarına başladı

TMO fındık alımlarına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 11:10
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024 ürünü fındık alımına başladı.
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TMO fındık alımlarına başladı
TMO fındık alımlarına başladı
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