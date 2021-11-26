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TIR otomobili metrelerce sürükledi! Mardin'de akıllara durgunluk veren kaza anı kamerada

İHA
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Giriş: 26.11.2021 21:13
Güncelleme:26.11.2021 21:15
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tır önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan ve ölen olmazken başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen o anlar akıllara durgunluk verdi.

Kaza, İlçe merkezi Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine doğru seyir olan sürücüsünün ismi ve plakası olmayan bir tır fark etmediği 45 ZA 9070 plakalı otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN KAZA ANI KAMERADA

Tır sürücüsünün farkında olmadığı akıl almaz kazada yoldan geçen diğer sürücüler tır sürücüsünü durdurmak için uzun süre korna çalarak durdurabildi. Şans eseri maddi hasarla ile atlatılan o anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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