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TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Mehmet'ler biter... Kendileri fare gibi kaçacak delik arıyorlar!

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Giriş: 10.12.2021 09:32
5 yıl önce bugün, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu. Yaşanan hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. O saldırıda şehit olanlardan biri de Okan Doğan'dı. Şehit babası Yusuf Doğan, "5 yıldır hatıralarına dokundurmuyorum" dedi.
TİM 47 kahramanları unutulmadı TİM 47 KAHRAMANLARI UNUTULMADI
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TİM 47 kahramanları unutulmadı
TİM 47 kahramanları unutulmadı
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