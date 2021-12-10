10 Aralık 2021, Cuma
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TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Mehmet'ler biter... Kendileri fare gibi kaçacak delik arıyorlar!
5 yıl önce bugün, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu. Yaşanan hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. O saldırıda şehit olanlardan biri de Okan Doğan'dı. Şehit babası Yusuf Doğan, "5 yıldır hatıralarına dokundurmuyorum" dedi.