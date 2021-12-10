10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan'lar ne Mehmet'ler biter

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan'lar ne Mehmet'ler biter

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

5 yıl önce bugün, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında 39'u polis, 46 kişi şehit olmuştu. Yaşanan hain saldırının ardından ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edilmişti. O saldırıda şehit olanlardan biri de Okan Doğan'dı. Şehit babası Yusuf Doğan, "5 yıldır hatıralarına dokundurmuyorum" dedi.

Okan Doğan evin tek oğluydu. Hayali polis olmaktı, sınavı kazanınca eğitim görüp İstanbul'da göreve başladı.

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

PKK'nın, 2016'da Beşiktaş - Bursa maçının ardından 45 saniye arayla düzenlediği iki bombalı saldırıda henüz 22 yaşındayken şehit oldu.

Aradan 5 yıl geçti tek erkek evlatlarını kaybeden anne-baba, o günü hiç unutamadı.

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

TİM 47, 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Arena Stadı'nda oynanan Beşiktaş Bursa maçında görevliydi. Maç bitmiş, stadyum boşalmaya başlamıştı. Şubeye dönmek için otobüse binmişti TİM 47.

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

Şehit babası Yusuf Doğan o günleri şu ifadelerle anlattı: Telefonla konuşmuştuk maç bitti. stadyumun boşalmasını bekliyoruz baba dedi. O evladının sesisni son duyuşuydu. Stadın yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. 39'u polis 47 kişi şehit oldu.

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

Doğan, "Telefon geldi anladım zaten. Okan'a ulaşamadım. Telefonları kapatmışlardır dediler. Okan dünya yıkılsa arar bir köşeye mutlaka arar..." ifadeleriyle o anları anlattı. Polis memuru Okan Doğan da o hain saldırıda şehit kahramanlar arasındaydı.

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

KAÇACAK DELİK ARIYORLAR

Baba Doğan, "Bu ülkede ne Okan'lar biter, ne Oğuz'lar biter, ne Uğur'lar biter. Ama kendileri kaçacak delik arıyorlar. Bittiler devlet bunları bitirdi." dedi.

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

Doğan, "Demirtaş'a çıksın diyenler bu ülkeyi bölmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

TİM 47 kahramanları unutulmadı! Şehit babası: Bu ülkede ne Okan’lar ne ozanlar biter

5 yıl geçti o kara günün üzerinden ancak acılar da büyüyor evlada özlem arttıkça.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA