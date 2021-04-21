TikTok fenomeni Ares'i katleden baba oğul için istenen ceza belli oldu!

Antalya'da, 'Ares' takma adıyla tanınan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i öldüren ve tutuklu yargılanan Veysi E. (47) ile oğlu Kadir Ozan E. (25) için duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Baba ve oğluna ömür boyu hapis isteyen savcı, tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.