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TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...
Son dakika haberi... Bursa'da TikTok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.
Son dakika haberi... Bursa'da TikTok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.