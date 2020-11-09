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TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

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Giriş: 09.11.2020 11:01
Güncelleme:09.11.2020 11:12
Son dakika haberi... Bursa'da TikTok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.

Son dakika haberi... Bursa'da TikTok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.

Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar... SON DAKİKA: TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İÇİN HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR! GENÇ KIZLAR...

Hayatlarını hiçe saydılar!
Hayatlarını hiçe saydılar!
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