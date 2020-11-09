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Haberler Galeri Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

Son dakika haberi... Bursa'da TikTok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 11:21
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Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

Bursa'da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti.

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Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

Video çekmek için hayatlarını hiçe sayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

Binanın ve çatısının eski olduğuna aldırmadan rahatça çatıda gezen genç kızlar, bir süre sonra bulundukları yerden inerek gözden kayboldu.

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Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

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Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...

"SELFİE ÇEKEYİM" DERKEN BAŞINA ÖYLE BİR ŞEY GELDİ Kİ...

Sosyal medya ve selfie çılgınlığı giderek büyüyor. Özellikle artık hayatlarımızın olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların kamera teknolojilerinin daha da gelişmesi ile birlikte her anımızı sosyal medyada paylaşmak ister hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken yaşanan talihsizlikler...