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09 Kasım 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...
Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar...
Son dakika haberi... Bursa'da TikTok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 11:21