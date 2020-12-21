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"Teşkilatçı kurye" bu kez bekçiye saldırdı

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Giriş: 21.12.2020 08:33
Güncelleme:21.12.2020 08:36
''Bana teşkilatın numarasını verin'' sözleriyle uzun süre gündemden düşmeyen ve kamuoyunda büyük tepki çeken kurye Cihan Aksu bir skandala daha imza attı. Tekrar gözaltına alınan Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürüldü.

Tuzla'da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

Bana teşkilatın numarasını verin sözleriyle gündeme oturmuştu! Bu defa bekçiye saldırdı

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.'ya saldırdı.

Bana teşkilatın numarasını verin sözleriyle gündeme oturmuştu! Bu defa bekçiye saldırdı

Aksu'nun "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

Bana teşkilatın numarasını verin sözleriyle gündeme oturmuştu! Bu defa bekçiye saldırdı

Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

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Teşkilatçı kurye bu kez bekçiye saldırdı
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