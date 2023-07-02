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Terörden temizlenen Cilo Dağı’nda festival! Silah değil müzik sesleri yankılanıyor

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 17:57
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde binlerce kişinin katılımıyla "5. Cilo Fest" etkinliği yapılıyor. A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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