07 Temmuz 2024, Pazar
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Terk edilmiş araçlar mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu
İstanbul'un Arnavutköy İlçesinde yıllardır park halinde duran iki ticari araç mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanında bulunan terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.