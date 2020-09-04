04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TEM otoyolu Ankara istikametinde feci kaza! Yol ulaşıma kapandı

TEM otoyolu Ankara istikametinde feci kaza! Yol ulaşıma kapandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2020 21:13
Güncelleme:04.09.2020 21:21
Son dakika... TEM otoyolu Ankara istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. A Haber muhabirinin verdiği bilgiye göre 1 kişi yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

A Haber muhabirinin verdiği bilgiye göre 1 kişi yaralandı.

TEM'de 10 araç birbirine girdi
TEM'de 10 araç birbirine girdi
Türkiye'de ilk! Konya'da hizmete girdi
Türkiye'de ilk! Konya'da hizmete girdi
Ölümden döndüler!
Ölümden döndüler!
İSKİ ve İGDAŞ kurumlarına nasıl zarar verildi?
İSKİ ve İGDAŞ kurumlarına nasıl zarar verildi?
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyonda flaş gelişme
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyonda flaş gelişme
Halit Ayar davasında karar
Halit Ayar davasında karar
Maskesiz yolcu otobüs sileceklerine takıldı!
Maskesiz yolcu otobüs sileceklerine takıldı!
Yemin et ceza yazmayacaksın
"Yemin et ceza yazmayacaksın"
İstanbul'da içler acısı görüntü!
İstanbul'da içler acısı görüntü!
İşte sağlık şehitlerimiz
İşte sağlık şehitlerimiz
Hem koronavirüsü yok saydılar hem de dehşet saçtılar!
Hem koronavirüsü yok saydılar hem de dehşet saçtılar!
Ankara'da koronavirüs artışı!
Ankara'da koronavirüs artışı!
Daha Fazla Video Göster