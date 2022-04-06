06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TEM’de feci tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

TEM’de feci tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2022 11:04
TEM Otoyolu tır sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda kaza meydana geldi. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, akşam sularında TEM Otoyolu'nda gerçekleşti.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Kadir Çağlayan yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, daha sonra yol kenarındaki toprak alanda devrildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansa alındı. Ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boşandığı eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Boşandığı eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam
İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam
TEM’de tır kazası! Ölü var
TEM'de tır kazası! Ölü var
Büyükşen çiftini kim öldürdü?
Büyükşen çiftini kim öldürdü?
Çamur yağışı olacak mı?
Çamur yağışı olacak mı?
Halil Falyalı’nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı!
Halil Falyalı'nın o isim için tanıklık yaptığı ortaya çıktı!
Midyeci Ahmet’in intikam şubesi!
Midyeci Ahmet'in intikam şubesi!
Hacer-ül Esved’in parçaları İstanbul’da!
Hacer-ül Esved’in parçaları İstanbul’da!
Karantina süreci 16 ay sonunda bitti!
Karantina süreci 16 ay sonunda bitti!
Bebeğini çöpe atan cani anneyle ilgili karar verildi!
Bebeğini çöpe atan cani anneyle ilgili karar verildi!
İstanbul gece sise gömüldü
İstanbul gece sise gömüldü
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
Daha Fazla Video Göster