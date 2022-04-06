TEM’de feci tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu tır sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda kaza meydana geldi. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, akşam sularında TEM Otoyolu'nda gerçekleşti.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Kadir Çağlayan yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, daha sonra yol kenarındaki toprak alanda devrildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansa alındı. Ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.