TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan panelvan bariyere girdi: 1 yaralı

Giriş: 27.09.2025 09:11
Olay 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 KM 4128 plakalı Bedirhan Canikli idaresindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters dönerek bariyere girdi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda polis ekipleri önlem alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araç, vinç yardımıyla bariyerlerden çıkartılıp çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırılmasıyla otoyolda trafik akışı yeniden normale döndü.
