Telegram'da büyük güvenlik açığı: Gruplar aracılığıyla örgütleniyorlar!

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın, yasa dışı ürün satışından tehdit ve zorbalığa, örgütlere eleman devşirilmesinden okul saldırılarına kadar birçok suç faaliyetinde kullanıldığına dikkat çekiliyor. Siber suç ekipleri platformdaki yasa dışı yapılanmalara yönelik operasyonlarını sürdürürken, uzmanlar Telegram'daki anonim yapının suçlular tarafından kullanıldığını belirtiyor. Erişim engeli ve ebeveyn denetiminin ise çocukların ve kullanıcıların korunmasında önemli tedbirler olabileceği ifade ediliyor.