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Berlin'de dron alarmı! Havalimanında 45 dakika uçuşlar durdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Berlin'de dron alarmı! Havalimanında 45 dakika uçuşlar durdu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nda dron görülmesi üzerine hava trafiği yaklaşık 45 dakika durduruldu, iki pist de geçici olarak kapatıldı. Polis aramalarında dron bulunamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Danimarka Savunma İstihbarat Servisi ise Rusya'nın önümüzdeki dönemde bir NATO ülkesine sınırlı askeri saldırı düzenleme riskinin düşük ancak arttığını açıkladı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Berlin'deki gelişmeleri aktardı.

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