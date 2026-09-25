BM'de Türkiye ve Erdoğan gündemi! "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM reformu ve "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını yineledi. Erdoğan'ın 16'ncı kez yaptığı Genel Kurul hitabında Gazze, bölgesel krizler ve küresel adalet başlıkları öne çıkarken, Emine Erdoğan da iklim, sıfır atık ve çocukların dijital güvenliğine ilişkin temaslarda bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda delege salonu terk etti. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında New York'taki gelişmeleri değerlendirdi.