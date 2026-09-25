Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Anlaşması kapsamındaki toplantı için Suudi Arabistan’a gidiyor

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kritik bir toplantı yapılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, genelkurmay başkanları toplantısına katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Daha önce İstanbul'da yapılan toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bayraktaroğlu da yer almıştı. Görüşmelerde bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği ele alınacak.