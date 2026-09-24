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Çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada çöp kamyonunun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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