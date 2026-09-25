Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! 16 ilde 33 gözaltı

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon yapılırken, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 33 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyada FETÖ/PDY bağlantılı olduğu değerlendirilen eylemler ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik iddiaların araştırıldığını açıkladı.