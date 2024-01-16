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Telefon dolandırıcılarına operasyon! 5 milyonluk vurgun yapan 41 şüpheli yakalandı

İHA
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Giriş: 16.01.2024 18:54
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘polis, savcı ve banka veya kredi kurumları çalışanı’ olarak tanıtıp sahte sigorta sitesi kurarak vatandaşları 5 milyon 885 bin lira dolandırdığı tespit edilen 41 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Telefon dolandırıcılarına operasyon!
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