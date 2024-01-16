16 Ocak 2024, Salı
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Telefon dolandırıcılarına operasyon! 5 milyonluk vurgun yapan 41 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘polis, savcı ve banka veya kredi kurumları çalışanı’ olarak tanıtıp sahte sigorta sitesi kurarak vatandaşları 5 milyon 885 bin lira dolandırdığı tespit edilen 41 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.