Telefon dolandırıcıları yaşlıları hedef alıyor! Akraba olarak tanıtıp tuzağa düşürdüler

İstanbul'da yaşlı insanları telefonla arayıp kendilerini oğlu ya da yeğeni olduğuna ikna edip dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin yakalanma anı, polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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