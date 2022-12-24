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Telefon dolandırıcıları yaşlıları hedef alıyor! Akraba olarak tanıtıp tuzağa düşürdüler

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Giriş: 24.12.2022 16:51
İstanbul'da yaşlı insanları telefonla arayıp kendilerini oğlu ya da yeğeni olduğuna ikna edip dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin yakalanma anı, polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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