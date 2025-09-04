Tekstil deposunda ve fabrikada yangın

04 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 00:13
Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak'ta bulunan bir tekstil deposunda ve fabrikada da çıktı. Edinilen bilgilere göre, kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
