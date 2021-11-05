06 Kasım 2021, Cumartesi
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Tekirdağ’dan Poti’ye giden konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı
Tekirdağ’dan Poti’ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi. Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi. Geminin Ahırkapı’ya demirletileceği öğrenildi.