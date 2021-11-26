26 Kasım 2021, Cuma
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TC kimlik kartlarında yeni dönem! E-imza çipli kimlik kartına nasıl yüklenir?
Kimlik kartlarında e-imza dönemi başlıyor. E-imzaların kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacak. Peki e-imzalar çipli kimlik kartına nasıl yüklenecek? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Önyurt, ayrıntıları anlattı.