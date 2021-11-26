26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TC kimlik kartlarında yeni dönem! E-imza çipli kimlik kartına nasıl yüklenir?

TC kimlik kartlarında yeni dönem! E-imza çipli kimlik kartına nasıl yüklenir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2021 14:28
Kimlik kartlarında e-imza dönemi başlıyor. E-imzaların kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacak. Peki e-imzalar çipli kimlik kartına nasıl yüklenecek? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Önyurt, ayrıntıları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski eşini sokak ortasında dövdü
Eski eşini sokak ortasında dövdü
Ne zaman kar yağacak?
Ne zaman kar yağacak?
TC kimlik kartlarında yeni dönem!
TC kimlik kartlarında yeni dönem!
Şoke eden gerçek! Müge Anlı...
Şoke eden gerçek! Müge Anlı...
Tartıştığı babasını bıçakladı
Tartıştığı babasını bıçakladı
Efsane cuma indirimlerine dikkat!
Efsane cuma indirimlerine dikkat!
Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı
Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı
Balık fiyatları nasıl?
Balık fiyatları nasıl?
91 yaşında, eşeği ve köpeğiyle sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlıyor
91 yaşında, eşeği ve köpeğiyle sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlıyor
Çürümeye terk edildi
Çürümeye terk edildi
Arnavutköy’de kurstan çıkan öğrenciye kamyonet çarptı
Arnavutköy’de kurstan çıkan öğrenciye kamyonet çarptı
Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu
Savcının sevk yazısı hukuk dersi oldu
Daha Fazla Video Göster