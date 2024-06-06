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Tayland'dan gelen hediyeyi Adana'da ekti! Görenler gözlerine inanamadı

İHA
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Giriş: 06.06.2024 10:09
Adana'da yaşayan aile hekimi Ali Tuna, arkadaşının Tayland'dan getirdiği tohumu evinin bahçesine ekti. Normallere göre çok farklı olan sarımsağı görenler hayrete düşüyor. Tuna, "Bu sarımsak Adana toprağını çok sevdi" ifadelerini kullandı.
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