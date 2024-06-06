Tayland'dan gelen hediyeyi Adana'da ekti! Görenler gözlerine inanamadı

Adana'da yaşayan aile hekimi Ali Tuna, arkadaşının Tayland'dan getirdiği tohumu evinin bahçesine ekti. Normallere göre çok farklı olan sarımsağı görenler hayrete düşüyor. Tuna, "Bu sarımsak Adana toprağını çok sevdi" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN