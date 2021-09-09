09 Eylül 2021, Perşembe
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Tatil yapmak isterken 10 bin doları çöpe gitti! Uzmanlardan kritik uyarı | Tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli?
Devremülk ya da devre tatil satın alan çok aynı zamanda dolandırılan da çok. Ne yazık ki kötü niyetli firmalar binlerce kişiyi mağdur etti. Tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.