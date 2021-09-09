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Tatil yapmak isterken 10 bin doları çöpe gitti! Uzmanlardan kritik uyarı | Tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli?

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 09:52
Devremülk ya da devre tatil satın alan çok aynı zamanda dolandırılan da çok. Ne yazık ki kötü niyetli firmalar binlerce kişiyi mağdur etti. Tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
Tatil yapmak isterken parası çöpe gitti! TATİL YAPMAK İSTERKEN PARASI ÇÖPE GİTTİ!
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