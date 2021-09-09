Tatil yapmak isterken 10 bin doları çöpe gitti! Uzmanlardan kritik uyarı | Tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli?

Ahmet Turgut Bilmez'in amacı sadece tatil yapmaktı beğendiği bir yerden devre tatil satın aldı ancak sonrasında sürekli masraflar çıktı üstelik bir de konuşacak muhatap bulamadı ve 10 bin doları çöpe gitmiş oldu. Aldıktan sonra diyalog kuracak kimse bulamadığını söyleyen Bilmez konuyla ilgili, "Şirket el değiştirmiş formaliteden üç kağıt olarak başka bir şirket kuruyorlar." dedi.