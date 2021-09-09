Tatil yapmak isterken 10 bin doları çöpe gitti! Uzmanlardan kritik uyarı | Tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli?
Devremülk ya da devre tatil satın alan çok aynı zamanda dolandırılan da çok. Ne yazık ki kötü niyetli firmalar binlerce kişiyi mağdur etti. Tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
Ahmet Turgut Bilmez'in amacı sadece tatil yapmaktı beğendiği bir yerden devre tatil satın aldı ancak sonrasında sürekli masraflar çıktı üstelik bir de konuşacak muhatap bulamadı ve 10 bin doları çöpe gitmiş oldu. Aldıktan sonra diyalog kuracak kimse bulamadığını söyleyen Bilmez konuyla ilgili, "Şirket el değiştirmiş formaliteden üç kağıt olarak başka bir şirket kuruyorlar." dedi.
Bilmez onlar binlerce kişiden sadece biri. Noter dışında yapılan sözleşmeler ileride sıkıntılara yol açıyor. Uzman isim vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
"DEVREMÜLKTE MUTLAKA TAPU DEVRİ YAPILMALI"
Avukat Süleyman Öztürk, "Devremülkte işlemlerinizi tapuda gerçekleştiriyorsunuz. Tapuyu incelemeniz gerekiyor üzerinde ipotek haciz ya da kısıtlama var mı." ifadelerini kullandı. Öztürk, "Devre tatil sisteminde herhangi bir tapu devri söz konusu olmuyor vatandaşımız kendine verilen sertifikaları tapu zannediyor bunlar tapu değil." şeklinde konuştu.
HAKKINIZI TALEP EDEMEZSİNİZ
Yeni alan firmayla eski alan firma arasındaki organik bağ ispatlanamazsa yeni firmadan bu hakkınızı talep edemiyorsunuz.
SENETLERDE 'CİRO EDİLEMEZ' UYARISI
Avukat Öztürk'ten devremülk ya da devre tatil alacaklara önemli bir uyarıda daha bulundu. Öztürk, "Senetlerin arkasında muhakkak ciro edilemez kaydını koydurmaları gerekiyor. Eğer senet ciro edilirse sizin senet verdiğiniz kişiye borcunuz olmasa bile ciro edilen kişiye bu senet bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz." dedi.
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