Tarçınlı Türk kahvesi zayıflatıyor! Bağışıklığı güçlendiren tarif

Türk kahvesinin faydaları artık doktorlar tarafından da tescillendi. Tıp literatürüne girdi. Keza tarçının da sağlıklı yaşama katkıları oldukça fazla. Son günlerde trend olan formüllerden biri de Türk kahvesini tarçınlı yapmak. Tarçınlı Türk kahvesi hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kilo vermeye yardımcı oluyor.

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