23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Takside paylaşım yapan hırsızlar kamerada

Takside paylaşım yapan hırsızlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2021 10:48
Ümraniye'de evlerden hırsızlık yapan 3 kişi, izlerini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Güvenlik kameralarından kaçamayan şüpheliler gözaltına alınırken, 17 yaşında olan bir şüphelinin 34 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden biri çaldığı tabanca ile takside fotoğraf çekti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz ay, polis ekipleri aynı gün içinde bir binanın iki dairesine hırsız girdiği ihbarını aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, çok geçmeden 3 şüphelinin binaya geldiğini, bir kişinin binanın önünde etrafı kolaçan ederken diğer 2 şüphelinin ise içeri girdiğini gördü. Daha sonra izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin bir dolmuşa ardından 2 farklı taksiye bindikleri ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar kamerada
Hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar kamerada
Çaldığı tabanca ile takside fotoğraf çekti
Çaldığı tabanca ile takside fotoğraf çekti
Ayı ile güreşen Tokatlı taburcu oldu, ayıdan haber yok
Ayı ile güreşen Tokatlı taburcu oldu, ayıdan haber yok
Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayboldu!
Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayboldu!
Müge Anlı’da aranan küçük Müslüme’yi kim öldürdü? Bir kişi tutuklandı
Müge Anlı'da aranan küçük Müslüme'yi kim öldürdü? Bir kişi tutuklandı
Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Müslüme’nin aile fertlerinden bir kişi tutuklandı
Müslüme'nin aile fertlerinden bir kişi tutuklandı
Cansız bedeni bulunan Müslüme’nin dedesi tutuklandı!
Cansız bedeni bulunan Müslüme'nin dedesi tutuklandı!
Korkunç olay! Asılı halde bulundu
Korkunç olay! Asılı halde bulundu
Müslüme’nin ölümüyle ilgili yeni haber
Müslüme'nin ölümüyle ilgili yeni haber
Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı
İnsanlarla yaşamayı seçti! Yaptıkları inanılmaz
İnsanlarla yaşamayı seçti! Yaptıkları inanılmaz
Daha Fazla Video Göster