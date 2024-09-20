20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tahliye kararı veren savcı ve hakimler açığa alındı

Tahliye kararı veren savcı ve hakimler açığa alındı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 09:26
İzmir Urla'da 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan "omuz attın" tartışmasında bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili davada tahliye edilen sanık Sercan B. yeniden tutuklandı. Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O savcı ve hakimler açığa alındı
O savcı ve hakimler açığa alındı
İki ailenin kanlı kavgası!
İki ailenin kanlı kavgası!
Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj!
Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj!
Öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı
Öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı
İstanbul’da trafik yoğunluğu!
İstanbul’da trafik yoğunluğu!
Ayşenur’un kabrine ziyaret!
Ayşenur’un kabrine ziyaret!
Dengesini kaybetti uçurumdan aşağı düştü!
Dengesini kaybetti uçurumdan aşağı düştü!
Tasmasız pitbull gence saldırdı!
Tasmasız pitbull gence saldırdı!
Yaşlı adam asansör boşluğa düştü!
Yaşlı adam asansör boşluğa düştü!
20 dönümlük otluk alan alev alev yandı!
20 dönümlük otluk alan alev alev yandı!
Öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı!
Öğretmenin “Heimlich manevrası” öğrenciyi kurtardı!
Esra Erol’da canlı yayında ortalık karıştı!
Esra Erol'da canlı yayında ortalık karıştı!
Daha Fazla Video Göster