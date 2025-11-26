Sabri öğretmen milyonların kalbine dokundu! Görme engelli öğretmene ağlatan sürpriz

Düzce Belediyesi Kaynaşlı İlkokulu'nda görev yapan görme engelli öğretmen Sabri Ergin için öğrencileri ve ailesiyle birlikte duygu dolu bir Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı. Hiçbir şeyden haberi olmadan sınıfa giren Ergin, ailesinin sesini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar milyonlarında yüreğine dokundu.

