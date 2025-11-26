26 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Sabri öğretmen milyonların kalbine dokundu! Görme engelli öğretmene ağlatan sürpriz
Sabri öğretmen milyonların kalbine dokundu! Görme engelli öğretmene ağlatan sürpriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 12:09
Düzce Belediyesi Kaynaşlı İlkokulu'nda görev yapan görme engelli öğretmen Sabri Ergin için öğrencileri ve ailesiyle birlikte duygu dolu bir Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı. Hiçbir şeyden haberi olmadan sınıfa giren Ergin, ailesinin sesini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar milyonlarında yüreğine dokundu.
