İstanbul’da motosikletle yatak taşıdı

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 11:53
İnsanları şaşkına çeviren olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yaşandı. Karayoluna çıkan bir motosiklet sürücüsü, arkasına bağladığı yatakla ilerledi. Akıcı trafikte yatağı arkasında taşıyan motosiklet sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yatağı arka tarafına koyduğu ve trafikte ilerlediği görülüyor.
