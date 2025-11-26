İstanbul’da motosikletle yatak taşıdı

İnsanları şaşkına çeviren olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yaşandı. Karayoluna çıkan bir motosiklet sürücüsü, arkasına bağladığı yatakla ilerledi. Akıcı trafikte yatağı arkasında taşıyan motosiklet sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yatağı arka tarafına koyduğu ve trafikte ilerlediği görülüyor.

