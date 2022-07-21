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Tacize uğrayan genç kız, öldüresiye dövüldü; o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 21.07.2022 10:17
İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürüdüğü sırada sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye darp edildi. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız, "Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kızın darbedildiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Tacize uğrayan genç kız, öldüresiye dövüldü
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