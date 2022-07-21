Tacize uğrayan genç kız, öldüresiye dövüldü; o anlar kamerada

İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürüdüğü sırada sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye darp edildi. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız, "Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genç kızın darbedildiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.