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Suudi Arabistan'dan "Hac İbadeti" genelgesi! Hacı adayları için 60 bin kişilik kontenjan

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Giriş: 24.05.2021 10:32
Güncelleme:24.05.2021 10:43
Suudi Arabistan'dan, Hac vazifesini yerine getirmek isteyen yabancı hacı adaylarına müjde geldi. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle sadece ülke içerisinden hacı adayları kabul edilirken, bu yıl yurtdışından gelecek olan adaylar için de kontenjan açıldı. İşte son düzenlemeye ilişkin tüm detaylar...
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Suudi Arabistan'dan Hac İbadeti genelgesi
Suudi Arabistan'dan "Hac İbadeti" genelgesi
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