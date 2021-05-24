Suudi Arabistan'dan "Hac İbadeti" genelgesi! Hacı adayları için 60 bin kişilik kontenjan

Suudi Arabistan'dan, Hac vazifesini yerine getirmek isteyen yabancı hacı adaylarına müjde geldi. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle sadece ülke içerisinden hacı adayları kabul edilirken, bu yıl yurtdışından gelecek olan adaylar için de kontenjan açıldı. İşte son düzenlemeye ilişkin tüm detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN