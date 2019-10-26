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26.10.2019
Suriye'de yürekleri ısıtan görüntü! Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken Suriye'ye geçici göreve giden ve bölgede görev yapan polis, yol kenarında zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi.
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