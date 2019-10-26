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26.10.2019

Suriye'de yürekleri ısıtan görüntü! Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken Suriye'ye geçici göreve giden ve bölgede görev yapan polis, yol kenarında zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi.

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