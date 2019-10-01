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01.10.2019

Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı |Video

Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı olan ve Suriye sınırındaki Eşme mahallesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi.

Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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