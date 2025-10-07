07 Ekim 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Sumud Filosu aktivistleri kontrol için Adli Tıp Kurumuna getirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 21:37
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk aktivisti, İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Aktivistlerin, Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınacak.
