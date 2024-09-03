Sultani çekirdeksiz üzümünde üretim!

Manisa'nın sultani çekirdeksiz üzümünde bağ bozumu devam ediyor. Peki rekolte nasıl? Ayrıntılar A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Manisa Bağcılık Enstitüsü Müdürü Akay Ünal anlattı.

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