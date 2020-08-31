31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultangazi'de pes dedirten olay! Arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti

Sultangazi'de pes dedirten olay! Arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2020 10:13
Güncelleme:31.08.2020 10:26
Sultangazi'de bir binanın çatısında söndürülmeyen mangal nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken bina sakinlerinden biri, yangını cep telefonuyla arkadaşına canlı izletti.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi meydana geldi. 196. sokakta bir binanın çatı katında söndürülmeyen mangaldan çıkan kıvılcımları, naylon parçalarını tutuşturdu. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin gelmesi beklenirken sokak sakinlerinden bir genç, yan binanın çatısına çıkarak sokakta bulunan arkadaşını görüntülü aradı.

Mangaldan dolayı çatı katında çıkan küçük çaplı yangını arkadaşına canlı izlettiren genç, daha sonra yangını kendisi söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti
Arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti
Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu
Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu
Uçurtma çocuğu havaya savurdu
Uçurtma çocuğu havaya savurdu
Korkunç kaza! Restorana daldı
Korkunç kaza! Restorana daldı
Zatürre ve grip aşısına 50 kat talep arttı
Zatürre ve grip aşısına 50 kat talep arttı
Ankara Nallıhan'da orman yangını...
Ankara Nallıhan'da orman yangını...
96 yaşındaki Hasibe nine virüsü yendi
96 yaşındaki Hasibe nine virüsü yendi
Skandala CHP'li belediye seyirci kaldı
Skandala CHP'li belediye seyirci kaldı
TRT canlı yayınında bayıldı
TRT canlı yayınında bayıldı
Dükkanını iple camiye bağladı
Dükkanını iple camiye bağladı
CHP'li belediyeden Romanların çadırına...
CHP'li belediyeden Romanların çadırına...
İzmir'de esnaftan çöp tepkisi
İzmir'de esnaftan çöp tepkisi
Daha Fazla Video Göster