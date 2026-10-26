26 Ekim hava durumu: İstanbul'a sağanak geliyor! 5 il için Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ekim Pazartesi günü batı illerinde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış beklenirken, salı günü sağanağın kuvvetlenmesi öngörülüyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, bugün ve bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...