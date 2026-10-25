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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Servet Çetin'den derbi yorumu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Servet Çetin'den derbi yorumu

Eski futbolcu ve teknik adam Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yorumlarını A Spor ekranlarında paylaştı.

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