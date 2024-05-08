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Sultangazi'de oyun konsolu hırsızlığı kamerada: "Arabamı çekip geleceğim" diyerek kaçtı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 11:09
Sultangazi'de bir oyun salonuna müşteri kılığında giren şüpheli, işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanıp 3 bin 500 lira değerindeki oyun konsolunu çaldı. Telefon ile konuşuyor gibi yapan hırsız, daha sonra ise "aracımı çekip geleceğim" diyerek hızla işyerinden uzaklaştı. Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de oyun konsolu hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de oyun konsolu hırsızlığı kamerada
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