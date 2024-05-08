08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Sultangazi'de oyun konsolu hırsızlığı kamerada: "Arabamı çekip geleceğim" diyerek kaçtı
Sultangazi'de bir oyun salonuna müşteri kılığında giren şüpheli, işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanıp 3 bin 500 lira değerindeki oyun konsolunu çaldı. Telefon ile konuşuyor gibi yapan hırsız, daha sonra ise "aracımı çekip geleceğim" diyerek hızla işyerinden uzaklaştı. Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.